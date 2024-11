Midt i børnehavekrise: Forældre holder sammen

TV2 Østjylland var onsdag morgen til stede, da børnehavens medarbejdere mødtes i den nu børneforladte institution for at snakke om den svære situation over "gravkaffe" og rundstykker.

- Det gik rigtig godt. Alle var klar på, at det var en opgave, vi skulle have løst hurtigst muligt, så det var et meget godt samarbejde, siger Dorthe Andersen Munksgaard.

- Vi skulle have lavet nogle planer for, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at passe børn, så nogle af os kan komme på arbejde.

En beslutning som bestyrelsen så sig nødsaget til at træffe, efter at økonomien i Samsø Børnehus igennem længere tid har været presset.

- Nu håber vi, at stedet kan fortsætte under kommunale vinger, og at personale vil få en mulighed for at fortsætte deres gode arbejde, som de har knoklet for i rigtig lang tid, og at vores børn kan komme tilbage til en stabil hverdag i nogle dejlige omgivelser med kærlige mennesker.

Ifølge bestyrelsesmedlemmet kom orienteringen så sent, at bestyrelsen så sig nødsaget til at træffe beslutningen hurtigt, hvilket har gjort processen mere smertefuld for medarbejdere og børn end de havde ønsket.

- Men i fredags får vi pludselig at vide, at sådan som det ser ud nu, så har vi ikke penge til at kunne fortsætte, siger Kristoffer Kashani Højsleth.

Bestyrelsen bestående af frivillige forældre var ikke blind for, at økonomien var stram. Derfor har bestyrelsen kulegravet økonomien, og har de seneste otte uger forsøgt at kontakte virksomheden, der hjælper institutionen med at håndtere regnskaber og økonomi. Det oplyser Kristoffer Kashani Højsleth til TV2 Østjylland.

Når konkursen officielt er trådt i kraft, så er det kommunen, som overtager ansvaret for børnene og har pligt til at sikre dem en plads.

Borgmester i Samsø Kommune Marcel Meijer (S) fortæller til TV2 Østjylland, at de i kommunen vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe, men at de er nødt til at vente på at konkursbegæringen af Samsø Børnehus træder i kraft.

- Før vi gør det, kan vi ikke stille noget op, men når vi gør det, og forældrene har meldt deres børn ind i det kommunale tilbud, så kan vi begynde at tage affære, siger Marcel Meijer.

- Officielt, når man skal starte en ny institution, hvilket vi nok skal på en eller anden måde, så skal kommunalbestyrelsen ind over, men det kan vi jo ikke vente på. Vi bliver nødt til at finde nogle midlertidige løsninger til de her forældre, når vi kommer dertil.

Kunne en midlertidig løsning eller en varig løsning være at åbne en børnehave i de samme lokaler?

- Det kan jeg ikke sige noget fornuftigt om på nuværende tidspunkt, siger Marcel Meijer.

Forvaltningschefen har opfordret forældre til børn, der blev passet i Samsø Børnehus, til at indskrive børnene i den kommunale børnehave, Rumlepotten, og tilkendegive et ønske om, at kommunen opretter en pasningsordning i Samsø Børnehus' sted.

Samsø Kommune oplyser til TV2 Østjylland, at man forventer at kunne oplyse mere om, hvordan situationen vil blive håndteret i slutningen af ugen.