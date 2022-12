FÃ¸rste forsÃ¸g mislykkedes: Nu er skib trukket vÃ¦k fra stranden

Fragtskibet Scanlark, som sidden natten til torsdag den 15. december har været grundstødt ud for Vesterløkken på Samsø, er tidligt onsdag morgen trukket fri. Det bekræfter Niels Henriksen, ejer af NH Towage, som har haft opgaven med at trække skibet frit, onsdag morgen over for TV2 ØSTJYLLAND.

Allerede i søndags gjorde man et forsøg på at trække skibet fri.

- Men der var ikke mulighed for at trække. Siden er der kommet mere og mere vand for hver højvande, og derfor besluttede vi at prøve her til morgen, forklarer Niels Henriksen.

Det var altså med succes, at Scanlark klokken 6.45 blev trukket ud på dybere vand.