Fjerner tillæg - færger sætter prisen ned

I det meste af 2022 har prisen på at sejle til Samsø været forhøjet med et såkaldt brændstoftillæg på grund af de stigende energipriser.

Det tillæg blev fjernet 1. januar, og dermed falder prisen på at rejse mellem Jylland og Samsø med 5,5 procent. Det gælder for færgerne Prinsesse Isabella og Lilleøre, der sejler fra Hou og Aarhus.

Prisnedsættelsen glæder Samsøs borgmester, Marcel Meijer.

- Det er glædeligt, at vi igen kan fjerne brændstoftillægget på billetpriserne til gavn for både samsinger og gæster. Vi håber, at det vil få endnu flere til at tage turen i 2023, siger han i en pressemeddelelse.

Samtidig med, at priserne bliver sat ned, har man besluttet, at én procent af billetindtægterne går til initiativer, der skal gøre færgerne mere klimaneutrale.