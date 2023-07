Festival tilfreds trods svigtende billetsalg

- Så der er nok ikke så godt og stort et overskud, som vi plejer at have, men vi har en god egenkapital, så det skal nok gå. Vi havde nogle gode dage med glade gæster, der brugte lidt mere, end de plejer, så vi er fortrøstningsfulde, siger formanden.

- Vi solgte små 6000 billetter, og det er nok 600-700 for lidt. Vi plejer at sælge op mod 6800, så vi mangler nogle billetindtægter og det rammer så også omsætningen på pladsen, siger formand for Samsø Festival Thomas Jakobsen.

Østjyllands Politi var også taget til Samsø Festival, og ordensmagten mødte efter eget udsagn også god stemning.

Betjentene fra henholdsvis færdselsafdelingen og specialpatruljen var der dog ikke for fornøjelsens skyld, hvorfor det også blev til 33 sigtelser i alt. Få sigtelser, som Østjyllands Politi omtaler det i en statusopdatering mandag.

21 blev sigtet for besiddelse af narko, mens seks blev sigtet for at overtræde færdselsloven. Derudover blev flere noteret for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, knivloven og for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, oplyser Østjyllands Politi.