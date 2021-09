Fanget på kamera: 27-årig anholdt for hærværk på hjertestarter

Manden er ikke tidligere kendt af rederiet som en besværlig gæst, og Carsten Kruse understreger da også, at langt de fleste passagerer på deres færger er helt uproblematiske.



- Vi har omkring 500.000 passagerer hvert år, og det er kun en lille, mikroskopisk del af dem, der ikke kan opføre sig ordentligt, siger Carsten Kruse.

Hjertestarteren er heldigvis i fin stand, og Samsø Rederi havde øens redningskorps nede på havnen for at sikre, at den stadig virker. Der er bestilt et nyt vægophæng, men ellers har hærværket ikke kostet rederiet noget.