Færgedirektør efter brand: Motoren skal skilles ad

Det er Søfartsstyrelsen, der skal godkende, at færgen kan genindsættes på ruten, og det er det, der ventes på.

- Vi kan ikke sejle, før de har været her og sagt, at vi kan fortsætte, siger Lars Rieks, der oplyser, at Søfartsstyrelsen har sendt en medarbejder fra Odense.

Han kan ikke gisne om, hvor længe det vil tage, før Søfartsstyrelsen har godkendt færgen, så den kan fortsætte.

Lige meget hvad garanterer Lars Rieks, at Samsø Rederi bliver ved med at sejle, til alle er kommet over. Men altså ikke uden flere timers forsinkelse.