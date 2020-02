Færge mødt af kraftig strøm: Tvunget til at sejle tilbage og aflyser afgange

Færge prinsesse Isabella måtte vende snuden om i dag, da kaptajnen var nervøs for at sejle på grund.

Passagerer, der var med færgen Prinsesse Isabella med ankomst i Hou Havn kl. 11.45, bliver sejlet tilbage til Sælvig på Samsø.

På grund af kraftig strøm uden for havnen, måtte kaptajnen afbryde anløbet.

Det skriver Samsø Rederi på deres Facebook-side.

Kaptajnen var ifølge opslaget bange for at sejle færgen på grund, og derfor valgte han at vende færgen om og sejle passagerer og biler tilbage mod Samsø.

- Dette vil få konsekvenser for de efterfølgende afgange i dag, men hvor mange vi er nødt til at aflyse er endnu uvist. Vi melder ud så snart vi mere information fra metrologerne, skriver Carsten fra Samsø Rederi i et facebook-opslag.

Kort efter har Samsø Rederi opdateret deres Facebook-side og oplyser, at flere færgeafgange både fra Hou og Sælvig er aflyst. Det drejer sig om afgangene fra Sælvig klokken 13.15 og 15.45 samt afgange fra Hou klokken 14.30 og 17.00.

- Med hensyn til gennemførelse af afgangene senere i dag kl. 18.15 og kl. 20.45 fra Sælvig og kl. 19.30 og kl. 22.00, så afventer vi udviklingen i vejrprognoserne i eftermiddag, skriver Samsø Rederi.

Hvis man absolut skal fra Samsø i dag, så fortæller færgedirektøren, at sejlruten fra Ballen til Kalundborg på Sjælland sejler hele dagen.