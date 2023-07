Færge blev aflyst: Kunne ikke styre

Der er dårligt nyt til samsinger og sommerferiegæster, der har planlagt en færgetur til eller fra Samsø tirsdag eftermiddag.

Stærke vindstød og en fejl på styreenheden på færgen har gjort, at Samsø Rederi har været nødt til at aflyse to færgeafgange tirsdag eftermiddagmellem Sælvig og Hou.

- Da der er varslet nordgående strøm sammen med sydlige vindstød over 12 m/s, kan vi desværre ikke komme sikkert ind og ud af i Hou havn, skriver rederiet på Facebook.



I første omgang aflyses afgange fra Sælvig kl. 15.45 og Hou 17.00.



Samsø Rederi oplyser, at bookinger til kl. 15.45 flyttes automatisk til kl. 18.15, og bookinger til kl. 17.00 flyttes til kl. 19.30.

For to uger siden var det hurtigfærgen Lilleøre, der sejler mellem Aarhus og Sælvig, der var aflyst fire dage i streg på grund af problemer med motoren.