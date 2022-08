Efterladte bilvrag i baghaven: Nu står ejeren frem

Gennem årene har bilerne dog hobet sig op sammen med andet affald på ejendommen. På Samsø har der været tale om en såkaldt 'bilkirkegård', og flere samsinger frygter, at bilerne har lækket olie ud i mosen, som kan have miljømæssige konsekvenser for øen.

Biler under vand

Ifølge Benny Riedel er det en mindre sø på ejendommen, som har gjort det umuligt for ham at fjerne bilerne.

Han forklarer, at der for år tilbage blev grundlagt en sø på nabogrunden, som med årene er sivet ind på hans grund. Dermed har bilvragene i mange år stået under vand.

- Som jeg har sagt til kommunen, så er jeg jo ikke dykker, jeg kan ikke fjerne biler, der er under vand, siger han.

På et tidspunkt var der så meget vand på grunden, at han måtte tage alternative metoder i brug for at komme rundt.

- Så havde jeg en kajak, jeg kunne sejle ud i, siger Benny Riedel.