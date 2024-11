Efter måneder med udfordringer - nu er løsningen klar

I over et halvt år har Samsø Kommune stået uden kommunal tandpleje at tilbyde øens børn og unge. Men nu skal en samarbejdsaftale mellem Samsø og Aarhus kommuner intensivere forsøget på igen at få en tandpleje på øen.

Og nu har ø-kommunen modtaget tilbuddet fra fastlandet. Men til trods for at øens kommunalbestyrelse først skal tage stilling til aftalen på et møde 10. december, er stillingsopslagene allerede lagt op - en klinikleder og en klinikassistent søges.

- Vi er så sikre på, at aftalen bliver vedtaget, at vi allerede har sat de første steps i gang, siger Marcel Meijer (S), borgmester på Samsø, til TV2 Østjylland.

Samsø Kommune har haft svært ved selv at genbesætte stillingerne og tiltrække en fast tandlæge, efter den seneste tandlæge sagde op tilbage i april.

Ø-kommunen har derfor gennem en længere periode snakket med Aarhus Kommune om problemstillingen, oplyser Marcel Meijer. Derfor er de to kommuner kommet frem til en aftale, hvor Aarhus Kommune vil gøre en ihærdig indsats for at hjælpe med at genoprette tandplejen på Samsø.

Tilgodeser borgere og kommende personale

Aarhus Kommune har nu fremsendt Samsø Kommune et konkret bud på, hvordan samarbejdsaftalen om tandplejen kan se ud.

"Intentionen er, at vi med samarbejdsaftalen kan ansætte en tandlæge og en klinikassistent i Samsø Kommune, som kommer fra stillinger i Aarhus Kommune, men som gerne vil arbejde deltid på Samsø," skriver Samsø Kommune på sin hjemmeside.

Men aftalen mellem de to kommuner sikrer ikke blot hjælp til rekrutteringen til tandplejen. Aftalen garanterer desuden, at øboere, der ønsker fast behandling af tandplejen på fastlandet, har mulighed for det, og at borgere med fagligt komplicerede behandlinger kan henvises til Tandplejen i Aarhus Kommune.

Også det kommende personale i tandplejen på Samsø vil ifølge kommunen kunne nyde godt af aftalen, da der vil være mulighed for faglig og administrativ sparring med tandplejen i Aarhus Kommune.

Skulle det fortsat ikke lykkes de to kommuner i samarbejde at besætte stillingerne, tilbyder Aarhus Kommune et samlet kommunalt tandplejetilbud for borgerne på Samsø.