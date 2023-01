Efter brand: - Ungerne kommer nok ikke i skole på onsdag

- Og så udruller der sig et arbejde med at få fjernet bygningen, rengjort og få et overblik, siger Kristina Thiemke, som i øvrigt er dybt imponeret over indsatsen fra øens politi og brandvæsen.

- De var hurtige og agerede hele vejen igennem dybt professionelle.

Mandag mødes skolens ledelse og bestyrelse for at lægge en plan for den kommende uges undervisning.

Skolen har 64 elever fordelt på klassetrinene fra 0. til og med 10. klasse.

Skolen blev etableret i 2018, da Onsbjerg Lilleskole og Samsø Friskole voksede sammen.