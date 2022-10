Drøm om strandhotel bliver til virkelighed

Han har nu fået en landzonetilladelse, og dermed går udviklingen af hotellet ind i sin afgørende fase.

- Jeg er gået all in på det her. Jeg har hævet min pensionsopsparing, jeg har mit hus på spil. Jeg ville ikke gøre det, hvis jeg ikke troede på det. Så det er ekstra forløsende at få den besked, som vi har fået, siger Lasse Kronholm.

Han fortæller, at der stadig er et forløb med sagsbehandlingen på Samsø og noget tegningsarbejde tilbage for arkitekterne, men at de store sten, nu er blevet ryddet af vejen.

Lang rejse

Lasse Kronholm har haft et godt øje til Samsø, siden han underviste på den tidligere Samsø Højskole i 1998.

Det var også der, idéen til strandhotellet dukkede op for første gang, da han racede forbi den 114 år gamle cementvarefabrik på sin mountainbike.