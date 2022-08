DMI: Risiko for flere skybrud

Det skal tilføjes, at DMI's automatiserede prognoser lige nu ikke varsler meget nedbør i de østjyske kommuner. Aarhus ser eksempelvis ud til slet ikke at få regn, mens der i Grenaa spås to millimeter regn resten af lørdagen.

Selvom Silkeborg nok lørdag går fri, fik kommunen en del nedbør fredag. Der blev nemlig registreret skybrud i kommunens område som den eneste af de østjyske kommuner.

Sådan fordelte nedbøren sig fra midnat til klokken 7 lørdag morgen: