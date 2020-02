Coronavirus forsinker ny hurtigfærge: Skulle være søsat i morgen

15. juni 2020 klokken 06.30.

Datoen for den nye hurtigfærge mellem Aarhus og Samsø er for længst sat. Men nu kan det være, at den dato bliver udskudt.

Hvis de ikke er gået i gang med arbejdet igen på tirsdag, så bliver jeg helt klart nødt til at rykke den dato. Carsten Kruse, færgedirektør

Årsagen er, at frygten for smitte af den dødbringende coronavirus i Kina, hvor færgen netop nu er ved at blive bygget, har lukket hele projektet ned.

Det oplyser Samsø Rederi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Færgen skulle være lagt i vandet i Kina i morgen, men de kinesiske myndigheder har lukket produktionen indtil på tirsdag. Og hvis de ikke er gået i gang med arbejdet igen på tirsdag, så bliver jeg helt klart nødt til at rykke den dato, siger færgedirektør hos Samsø Rederi, Carsten Kruse, til TV2 ØSTJYLLAND.

Samsø Rederi har allerede nu sat billetter til de første færgeafgange til salg. Derfor er det en spændt færgedirektør, der venter på nyt fra de kinesiske myndigheder:

- Vi ved endnu ikke, om det kinesiske stat siger, at medarbejderne i Kina skal blive hjemme for at nedbringe risikoen for smittefare, så vi sidder og venter på nyt, siger Carsten Kruse.

Indtil videre har den kinesiske stat lukket for arbejdet af færgen i ti dage, og arbejdet skal altså gå i gang igen på tirsdag. Men indtil videre må Samsø Rederi væbne sig med tålmodighed.

- En ting er, at man lukker ned i ti dage, men det er ikke det samme som, at man kan starte arbejdet op med det samme efter. Hvor mange dage, det betyder i sidste ende, ved vi først, når de går i gang igen, siger færgedirektøren.

Men trods en mulig forsinkelse fra kinesernes side, så mener Carsten Kruse, at lukningen af produktionen er det helt rigtige at gøre.

- Man frygter, at 50.000 mennesker skal samles på en banegård og smitte hinanden med coronavirus. Det er force majure, at de har lukket ned, og det er jo en hændelse, man på ingen måde kunne forudse, siger han.

Borgere fandt nyt navn til færge

I oktober afholdt Samsø Rederi en konkurrence, hvor man kunne indsende forslag til, hvad den nye hurtigfærge mellem sams og Aarhus skal hedde.

Den nye hurtigfærge mellem Samsø og Aarhus er lige nu ved at blive bygget i Kina. Det her er bagenden af færgen, hvor der øverst skal være siddepladser og nederst skal være cykler. Foto: Samsø Rederi

En konkurrence, hvor næsten 40 procent af deltagerne i konkurrencen stemte på navnet 'Speaker-Allan'. Forklaringen på det populære navn skal formentlig findes i et satireprogram på Radio24Syv med den fiktive vært og seniorkorrespondent Kirsten Birgit Kretz Hørsholm og hendes fiktive speaker Speaker-Allan.

Men til trods for den store tilslutning til det lidt anderledes navn, var det et andet forslag, der vandt. Navnet faldt på Lilleør, da det er der, hvor Vikingerne beskyttede Aarhus i gamle dage.

- Lilleør er et sted i Stavns Fjord (på Samsø, red.), hvor man troede vikingerne holdt til med en flåde. Og det er en tradition på Samsø at opkalde færger efter stednavne, sagde borgmester Marcel Meijer (S) tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Opsigtsvækkende stednavn

Da Samsø senest skulle have ny færge, fandt foreningen også på et stednavn efter det nordligste punkt på øen: Issehoved. En lokal journalist døbte den senere M/F Issehoved, og så begyndte folk ellers at grine rundt omkring i landet.

Den nye hurtigfærge kommer til at lægge til lige ud for Dokk1 i Aarhus Havn. Foto: Samsø Rederi

Både borgmesteren og Rederiet regner dog ikke med, at det nye navn vil skabe samme opmærksomhed.

- Vi har også tænkt på, om nogle navne kunne misforstås, og vi synes, at Lilleør er et godt navn, siger rederiets direktør, der fortæller, at "Lille" også passer godt til færgen, der er mindre end den eksisterende mellem Hou og Sælvig, der hedder Prinsesse Isabella.

Borgmesteren tænker heller ikke, at det nye navn vil fremkalde lige så mange fjollede smil.

- Jeg håber selvfølgelig, at folk tager godt imod det. Det er et fornuftigt navn. Det vækker ikke opsigt på samme måde, siger borgmesteren.

Hurtigfærgen skal sejle fem gange dagligt om sommeren, mens den kun sejler to ture dagligt om vinteren, og overfarten skal tage en time. Det her er fordækket. Foto: Samsø Rederi