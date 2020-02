Borgmester skulle give sig selv hånden: Nu er der en anden løsning

Det har taget ham tre år, men nu skulle den være god nok. Samsøs borgmester Marcel Meijer (S) bliver på tirsdag officielt dansk statsborger.

Som en del af processen skal de nye danskere ifølge loven give borgmesteren hånden, men det er gode grunde lidt svært for Marcel Meijer, som er født i Holland. Nu er der dog fundet en løsning.

Håndtrykket er et af dem, og så har jeg også skulle skrive under på, at jeg ikke er kriminel. Sådan noget burde man kunne tjekke op på en anden måde. Marcel Meijer (S), borgmester, Samsø

- Jeg deltager i en ceremoni i Aarhus, hvor jeg skal give Jacob Bundsgaard (borgmester i Aarhus, red.) hånden. Det er langt fra første gang, jeg gør det, men på tirsdag bliver nok lidt mere speciel, siger Marcel Meijer til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmesteren på Kattegat-øen har tidligere givet udtryk for, at han har det fint med mange af de krav, der stilles til nye danske statsborgere. Som eksempelvis danskkundskaber.

Krav er overdrevne

Men andre er ifølge ham mere overdrevne.

- Håndtrykket er et af dem, og så har jeg også skulle skrive under på, at jeg ikke er kriminel. Sådan noget burde man kunne tjekke op på en anden måde, mener Marcel Meijer.

Rent lavpraktisk betyder den kommende nye titel som dansker ikke alverden for borgmesteren. Han må fremover stemme til Folketingsvalget, men på den lange bane er han mere tryg ved at være dansk statsborger.

Erfaringer fra Storbritannien og Brexit har nemlig skabt en smule ængstelse for fremtiden.

- Jeg ved jo ikke, hvad et dansk statsborgerskab betyder i fremtiden. Jeg er overbevist om, at jeg vil blive på Samsø resten af livet, og det vil formentlig være lettere som dansk statsborger, forklarer Marcel Meijer.

Lang sagsbehandlingstid

Marcel Meijer flyttede til Samsø for snart 29 år siden og har været borgmester på øen siden 2014. For omrking tre år siden begyndte han så processen med at blive dansk statsborger. Og nu er ansøgningen så endelig gået igennem.

- Jeg synes godt nok, det har taget lang tid. Den slags sagsbehandlingstider ligger langt fra noget, vi har i kommunen, har Marcel Meijer tidligere sagt.

Når børnene bliver store og vokser op, så føler man sig efterhånden også hjemme her. Det er mit hjem. Marcel Meijer, Socialdemokratiet, Borgmester, Samsø Kommune

Ifølge dansk lov må en udlænding gerne være borgmester i en dansk kommune. Men en udlænding må ikke stille op til eller stemme ved Folketingsvalget.

Ikke et krav som borgmester

Som borgmester var det derfor ikke et krav, at Marcel Meijer blev dansk statsborger. Men efter så mange år på øen, havde han alligevel lyst til at blive det.

- I mange år har det egentlig ikke sagt mig så meget at skulle blive dansk statsborger. Men når børnene bliver store og vokser op, så føler man sig efterhånden også hjemme her. Det er mit hjem, sagde Marcel Meijer.

- Det er nemt at lære folk at kende her på Samsø, og folk har tid til at snakke. Det er et godt sted at flytte til, og så føler man sig også nemmere hjemme.

Marcel Meijer er den eneste nye danske statsborger fra Samsø, som på tirsdag skal til ceremoni i Aarhus.