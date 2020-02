Blæsevejr tvinger rederi til aflysninger

Tirsdagens blæsevejr betyder, at Samsø Rederi er nødsaget til at aflyse flere afgange mellem Sælvig og Hou, oplyser rederiet.

Dermed bliver tirsdagens sidste afgang fra Samsø til Hou allerede klokken 10.45.

Derefter aflyses dagens resterende afgange fra Samsø, mens det fortsat er planen, at færgen sejler fra Hou til Samsø klokken 22. Der er dog ifølge Samsø Rederi muligt, at denne afgang kan blive udskudt. Det er derfor en god idé at holde sig opdateret via rederiets hjemmeide, hvis man har planer om at skulle med den færge.

Onsdag ventes sejladsen atter at være normal.

Vindstød tirsdag eftermiddag klokken 15. Foto: TV 2 Vejret

Ifølge TV2 Vejret rammer et kraftigt blæsevejr tirsdag Danmark - og der er risiko for, at vindstødene kan nå stærk storm, når blæsevejret kulminerer.

I det østjyske ser det ud til, at det særligt er Samsø, der rammes af det.