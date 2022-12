Betjent på grundstødt skib: - Jeg ved ikke, hvordan det kan ske

Skibet gik på grund få meter fra kysten klokken 03.43.

- Heldigvis sejler de ikke ret stærkt. De skal lige se, hvad der er sket og om noget er lækket, fortæller han om snakken med besætningen, som består af fem russere og en kasakhstaner.

Ingen problemer

Frank Søgaard oplyser, at selvom der har været rygter om det modsatte, så er der intet, der tyder på, at besætningen på noget tidspunkt har forladt skibet.

- Nej, de kan ikke komme fra borde. De har været på skibet hele tiden, og jeg kan se, at der heller ikke har været nogle redningsbåde i vandet, konstaterer han.

I det hele taget er han godt tilfreds med besætningen, og ingen bliver sigtet for noget.

- De har opført sig pænt og har samarbejdet fint. Der er ingen problemer.

Det kan jo ske

Hos Redningskorps Samsø har man også været ude for at kigge på skibet. Det fortæller direktør Søren Peter Kjeldahl.

- Vi var ude i morges for at se den coaster, som var sejlet ind i Samsø i bogstaveligste forstand. Det ser ud til, at de har glemt at dreje, konstaterer han.

Redningskorps Samsø har som sådan ikke haft noget med situationen at gøre, ud over lige at tjekke, om der var olieforurening i forbindelse med grundstødningen. Det var der ikke.