Ballade på festival: Narko, slagsmål og ulovlige knive

Festivalen, der kalder sig selv Danmarks hyggeligste, Samsø Festivalen er i fuld gang, og de seneste dage har Østjyllands Politi været massivt til stede.

Det har resulteret i, at flere personer er blevet sigtet for at være i besiddelse af narko.

- Vi er absolut massivt til stede på festivalen, og betjentene har fået hjælp af toldstyrelsens narkohunde, siger kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi Anne Tiedemann.



Torsdag eftermiddag og aften blev flere personer sigtet, da betjentene gik en tur på campingpladsen sammen med Toldstyrelsens narkohunde.

Her sigtede politiet en 20-årig kvinde og en 47-årig mand for besiddelse af hash og skunk. I klitterne udenfor festivalen fik politiet fingrene i to mænd på 17 og 18 år, der var i besiddelse af hash og MDMA.

Nægtet at sige sit navn og startede et slagsmål

I løbet af aftenen blev fem personer sigtet for at være i besiddelse af narko inde på festivalpladsen. Heriblandt en 22-årig mand, som i stedet for at opgive sit navn startede et slagsmål med betjentene.

Den unge mand blev herefter anhold og taget med på stationen. Han fik dog selskab i politibilen, da han kunne følges med en 25-årig kvinde, som blev taget med ketamin, amfetamin og to ulovlige knive.

Også onsdag aften og eftermiddagen blev seks forskellige personer sigtet, hvor en 17-årig dreng desuden blev sigtet for at opgive forkert navn til politiet.



Ingen øretæver i luften

Østjyllands Politi har taget flere festivalgængere med euforiserende stoffer, men udover det lader det til, at der er god stemning på festivalen, og at der ikke har været øretæver i luften.

- Der har ikke været episoder med vold, siger Anne Tiedemann.

Onsdag foretog betjentene også stikprøvevis grænsekontrol i Ballen Lystbådehavn. Dette førte dog ikke til nogen sigtelser.

Østjyllands Politi vil være til stede under hele festivalen.