Atomkraftværk på Samsø? Parti vil kæmpe for ny energiform

- Det, vi taler for, er fjerde generations kernekraftværker. Sikkerheden er blevet meget bedre, og det kan ikke sammenlignes med de gamle atomkraftværker, siger Per Urban Olsen.

Vil du selv have et stående på Samsø, hvor du bor?

- Ja, det kan vi da sagtens. De fylder ikke særlig meget. Jeg vil intet have imod at have sådan en selv, så længe sikkerheden er i orden, og det er den.

Vedtaget til landsråd

Per Urban Olsen fortæller, at en kollega fra Randers fremstillede et forslag til Det Konservative Folkepartis landsråd i weekenden, om at partiet skulle have kernekraft som en del af deres partiprogram.