Aflyst færge kan blive reddet af motor i England

Lilleøre står over for en større reparation.

Hurtigfærgen, der sejler mellem Samsø og Aarhus, har været ude af drift siden den 17. august, og det kommer ikke der ikke til at blive ændret på foreløbigt.

Der skal nemlig fragtes en anden motor til landet, før pendlerne igen kan bruge Lilleøre.

Det meddeler Samsø Rederi på Facebook.

Rederiet har de seneste dage opsøgt andre motormuligheder og er kommet frem til en motor i England, der vil passe til Lilleøre. En delegation tager i nærmeste fremtid derover for at se motoren og være til stede under flere tests.