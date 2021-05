Afgange aflyst: Så vindfølsom er ny Samsø-færge

For hende er det afgørende, at eventuelle aflysninger bliver meldt ud i god tid, og det synes hun indtil videre, at Samsø Rederi har været gode til.

- Lilleøre er en ny mulighed, men er den aflyst, tager jeg den anden. Men det er også nemmere for mig at sige, for jeg har bil. Har man ikke det, er det nok mere besværligt, siger Cecilia Andersen.

- Jeg tror, at den nye færge vil virke, som den skal i størstedelen af året, og så vil den måske ligge stille et par gange om året.