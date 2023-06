Afbrændingsforbud: - Vi skal nok have noget mere fars hjem

Fra tirsdag morgen klokken 08.00 træder afbrændingsforbud i kraft på Tunø og Samsø. Og der er ikke udsigt til, at det bliver ophævet inden sankthans. Det betyder blandt andet, at der ikke må ryges i naturen, at man ikke må tænde bål og at man ikke må grille med kul.

Hos Dagli'Brugsen i Mårup i den nordlige del af Samsø havde brugsuddeler Nicolai Damsgaard luret, at der var et forbud på vej, og det har haft betydning for bestillingssedlerne.

- I nogle uger har vi ikke bestilt ekstra grillkul hjem. Vi skal til at ændre på nogle bestillingsmønstre. Vi skal nok have noget mere fars hjem, konstaterer han.

Han forventer nemlig, at der på grund af afbrændingsforbuddet vil være færre, som kommer til at grille - og dermed er der også nogle typer af mad, som ikke vil sælge lige så godt. Og det skal jo erstattes med noget andet.

Ekstra meget vand

De seneste par uger har det sommerlige vejr ellers gjort, at der dagligt er solgt grillkul i den lille brugs, men i weekenden skete der noget.

- Da har vi ikke rigtig solgt noget kul. Så spørgsmålet er, om folk har luret det og tænkt, at det ikke lige var nu, det var tid til at grille med kul. Men det er da overraskende at gå fra at sælge hver dag til stort set intet hen over weekenden, siger Nicolai Damsgaard.

Brugsuddeleren har også sørget for at få bestilt ekstra meget vand hjem. Det er der flere årsager til. For det første er vand topscoreren, hvis man ser på butikkens tal over de seneste 30 dage. Faktisk ligger forskellige varianter af vand på 1., 3. og 6. pladsen over mest solgte. Og så er det også i forventning om, at der kan komme vandingsforbud.