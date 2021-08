113 år gammel fabrik skulle blive til strandhotel - men nu er projektet på standby

Mulig fejl

Samsø Strandhotel har fået professor i jura Frederik Waage til at udarbejde et notat om problemstillingen. Han mener, at Indenrigs- og Boligministeriet, som Bolig- og Planstyrelsen hører under, har lavet en fejl ved ikke at give Samsø Strandhotel lov til at bygge.

- Samsø er en mellemstor ø, og ved ændringen af planloven i 2017 havde man det netop i tankerne, at der på øerne kunne udpeges udviklingsområder tæt på kysten. Det følger af mit notat, at jeg ikke kan forstå, at ministeriet ikke har forholdt sig til den mulighed, siger han i en pressemeddelelse fra Samsø Strandhotel.