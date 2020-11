Vinterherberg slår dørene op i nye lokaler, men risikerer snart lukke igen

På herberget vil der hver dag blive serveret gratis morgen- og aftensmad, og for at undgå at smitten spreder sig i de situationer, vil de hjemløse blive lukket ind i grupper, så alle ikke sidder og spiser på samme tid.

Derudover er der ifølge herbergets leder, Søren Christensen, mere plads og luft i det nye herberg, end de er vant til.