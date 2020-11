Samlede 25.000 ind i 2019 - i år må Daniel aflyse julehjælpen

Sidste år blev julefesten i Odder et tilløbsstykke med mere end 500 gæster og kø ud på gaden. Der blev solgt mad og drikke, og da dagen var omme, kunne 34-årige Daniel Tøfting Aron, der til daglig er maler og tatovør give byens julehjælpsforeninger 25.000 kroner.

Penge, der blev brugt på at hjælpe nogle af de lokale borgere, der har svært ved at få enderne til at mødes, når der skal købes julegaver og mad i december.

Daniel Tøfting Aron har længe frygtet, at corona-situationen ville sætte en stopper for årets julefest, og da forsamlingsforbuddet blev sænket til 10 røg alle alternative planer i vasken.

- Nu gik vi helt ned på 10 mennesker samlet, så kunne jeg se, at det dur ikke, siger han.

Måtte dele trist besked