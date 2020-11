Overgreb på børn kan forebygges – men intet er sket på to år

Derfor er det ifølge Susanne Bengtson afgørende, at man gør det lettere for pædofile at søge hjælp anonymt. Som det er i dag, skal man nemlig forbi egen læge for at få en henvisning.

- Alt taler for, at vi skal bryde med kravet om henvisning fra egen læge, fordi hvis det kan få flere mennesker i behandling, så ved vi, at det kan hjælpe til med at forhindre seksuelle overgreb på børn. Så jeg synes kun, der er gode argumenter for at ændre på den praksis, man har i dag i Danmark, siger Susanne Bengtson.