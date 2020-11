Nu er en lille del af Festugen blevet til virkelighed

13 skilte vil i den kommende tid lyse op i Aarhus for at minde os alle sammen om, at vi er sammen om at komme igennem den corona-krise, der ligger som en tung tåge over os.

- In it together, står der på lysskiltene, som er lavet af Aarhus Festuge i samarbejde med NRGi.

Oprindeligt blev skiltene med de i alt 4.706 pærer bygget til Aarhus Festuge, men den blev som bekendt aflyst på grund af corona.

I stedet har man valgt at bruge de 13 skilte til at lyse op i den mørke vintertid, og samtidig gøre opmærksom på, at det trængte handels- restaurations- og kulturliv har brug for, at vi fortsat spiser ude, køber tøj og gaver i butikkerne og går i biografen og ser film.