Leander lader hverken handicap eller corona bremse sig

Her vil man gerne støtte op om lokale virksomheder og vise, at man står sammen I Silkeborg.

Leander Grant lever ikke af sin udbringningsvirksomhed, men han kan heller ikke undvære den.

- Jeg tror bare, jeg ville få det dårligere. Når jeg sidder ned i lang tid, så er det, at ryggen begynder at genere mig. Og så er det for at vise, at selvom du har et handicap, så kan du godt bidrage til samfundet, fortæller han.

Leander er klar på det meste – ingen opgaver er for små og ingen for store, fortæller han.

- Alt hvad hjertet det nærmest begærer. Det kan I få mig til, hvis det er.