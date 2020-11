Civilklædte betjente besøger pædofilidømte: Sådan finder de spor efter børn

Siden da har han kæmpet for, at politiet måtte få mulighed for at gå hårdere til værks. Derfor er han også glad for, at det nye tilsyn nu er i gang.

- Jeg synes, det er rigtigt fint, at folketinget har truffet de nødvendige beslutninger, der skal til, for at myndighederne kan udstyres med de redskaber, der kan sikre, at der bliver holdt øje med dem, der ikke forstår, hvordan man skal opføre sig over for børn, siger han.