Zenia blev udskrevet mod sin vilje - En måned senere var hun indlagt igen

Alligevel mener overlæge på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser ikke, at man udskriver anoreksipatienter for tidligt.

- Ikke nødvendigvis. Det, at man kommer igen, siger ikke nødvendigvis noget om prognosen. Skal vi have patienten indlagt i 4-6 måneder, eller er det bedre med to indlæggelser af 14 dage? Der vil jeg mene – nogle gange i hvert fald – at det stadigvæk er bedre med to indlæggelser af 14 dage, end det er at være indlagt i 6 måneder.

- Fordi man mister færten af det liv, man plejede at leve. Man er på en sengeafdeling med 13 andre svært syge anoreksipatienter. Og det kan overtage hele ens identitet, siger Line Ranzau, der er overlæge på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser på Aarhus Universitetshospital.

Hun understreger, at afdelingen for spiseforstyrrelse løbende er i kontakt med patienterne og deres familie og holder ugentlige møder med dem.

Frygten for, at det starter forfra

Under Zenia Højrup Hansens seneste indlæggelse, der varer i syv uger, begynder hun at tage på. Men i dag er anoreksien igen begyndt at lure under overfladen.

Hun vejer grundigt maden af og oplever, at hendes negative tanker om krop og vægt vender tilbage.

- Jeg har brug for mere end mad. Maden er vigtig, men jeg har også brug for at snakke, siger Zenia Højrup Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Region Midtjyllands egne tal bliver 20 procent af deres patienter med spiseforstyrrelse langtidssyge.