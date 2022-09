Vrede bilister: Skolepatruljer bliver råbt ad og skældt ud

Trygge trods alt

Til trods for utålmodigt dytteri og vrede kommentarer svarer ni ud af ti skolepatruljeelever alligevel, at de både er glade og trygge ved at indgå i patruljen.

Undersøgelsen viser også, at mange føler, at de er blevet mere ansvarsbevidste ved at indgå som en del af skolepatruljen. Det skyldes især, at de har hjulpet andre sikkert gennem trafikken, svarer de.

De fleste skolepatruljeelever, som indgår i undersøgelse, går i enten 6. eller 7. klasse. I alt er 2085 elever blevet spurgt ind til deres oplevelser.

Kampagnen rulles ud i 78 af landets 98 kommuner.