Voldsom stigning af stressede unge - forsker er bekymret

- Vi ved desværre ikke, hvilke kontakter, vi skal trykke på, men der er virkelig behov for at arbejde med det, siger han.

Sigende tal på trods af corona

Finn Breinholt Larsen lægger vægt på, at undersøgelsen er foretaget under coronapandemien, hvilket kan have haft indflydelse på svarene. Det kan dog ikke alene være en forklaring.

- De unge har oplevet et større fald i livskvaliteten gennem pandemien og en større grad af social isolation, siger han.

Han fortæller også, at de i undersøgelsen kunne se, at de unge under coronapandemien var bekymrede for deres nærmeste.