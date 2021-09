Virusramte børn og sengelukninger: Så slemt står det til på sygehusene

"Der sker omstilling og tilpasning af aktiviteten således, at de nødvendige personale- og kompetencemæssige ressourcer kan sættes ind i behandling og pleje af de RS-virusramte børn. Om nødvendigt ved at aflyse planlagt aktivitet på ikke kun børne- men også voksenområdet," kan man læse i notatet.

Sommerens sygeplejerskestrejke afdækkede ikke blot frustrationer over aflønningen, men også arbejdsforholdene, og siden strejken endte, har hospitalerne haft svært ved at ansætte personale til mange ledige stillinger.

Det kommer også til udtryk i notatet, hvor der redegøres for, at senge på flere hospitalsafsnit over hele regionen står tomme hen, fordi der mangler personale.

Eksempelvis på kirurgisk afdeling og intensiv afdeling på Regionshospitalet Horsens. Her har der siden juni måned været lukket 3-7 senge.

I notatet gøres dog også opmærksom på, at nogle sengelukninger kan skyldes andet end personalemangel, herunder ferie.