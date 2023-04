Vil have region til at droppe støtte: - Det er jo en lobbyorganisation

Region Midtjylland skal holde op med at spytte penge i Kattegatkomitéen, der arbejder for en fast forbindelse over Kattegat. Det mener Ulla Holm (SF), samsing og medlem af regionsrådet, som har stillet forslag om at droppe den økonomiske og administrative støtte til komitéen, hvor både regionsrådsformand Anders Kühnau og Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) er en del af formandskabet. - Uanset hvordan man vender og drejer det, er det jo en lobbyorganisation, siger Ulla Holm, der er modstander af en fast forbindelse over Kattegat. Ifølge en aktindsigt, som Ulla Holm har delt med TV2 Østjylland, betaler Region Midtjylland blandt andet et årligt konsulenthonorar på 100.000 til formand Michael Svane, ligesom man tidligere har gjort fra 2009 til 2019. - Regionen er toppresset Derudover har regionen mellem 2009 og 2016 i alt betalt over en million kroner til udarbejdelse af en række analyser, mens 300.000 kroner er smidt i komitéens hjemmeside og 150.000 kroner i et nyhedsbrev. Dertil kommer, at Region Midtjylland bidrager med sekretariatsbistand til Kattegatkomitéen. Ringer man til Kattegatkomitéen, får man med andre ord fat i en medarbejder med base på regionshuset i Viborg. Set i forhold til regionens budget på et tocifret milliardbeløb er udgifterne til, hvad Ulla Holm altså mener er lobbyarbejde, derfor ikke voldsomme, men det handler om hver en krone i regionen, lader hun forstå. - Regionen er toppresset. Vi har lige sparet 42 millioner på offentlig transport og har brug for midler til for eksempel at håndtere jordforureninger. Vi har i den grad brug for alle de penge, vi kan få, siger Ulla Holm og uddyber. - Der er kan-opgaver, og der er skal-opgaver, og dér synes jeg absolut, at det her er en kan-opgave.

quote Jeg synes også det er besynderligt, at Ulla Holm og SF rejser sagen igen Anders G. Christensen (V)

Ingen støtte fra de store Forslaget kan Ulla Holm dog få svært ved at få gennemført, for regionsrådets to store partier meddeler forud for den ventede diskussion onsdag. - Så længe der i regionsrådet er flertal for en fast kattegatforbindelse, er det legitimt at bruge ressourcer på at fremme sagen, blandt andet ved at regionen engagerer sig i Kattegatkomitéens arbejde, skriver regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en mail til TV2 Østjylland. Også Venstres leder i regionsrådet Anders G. Christensen afviser Ulla Holms forslag. - Det er Ulla Holms soloridt mod en fast forbindelse over Kattegat. Venstre kommer ikke til at støtte forslaget, skriver Anders G Christensen til TV2 Østjylland og tilføjer: - Jeg synes også det er besynderligt, at Ulla Holm og SF rejser sagen igen, da vi tidligere har drøftet Regions deltagelse i Kattegat Komitéen. Forslaget om en fast forbindelse over Kattegat er et forslag, som et samlet regionsråd og de 18 kommuner i regionen står bag, og har stået bag i godt 10 år, lyder det fra Venstre-lederen. De to partier sidder tilsammen på 24 ud af regionsrådets 41 pladser.

Kattegatkomiteen Kattegatkomitéen blev etableret i 2008 på initiativ af Bent Hansen, dav. regionsrådsformand Region Midtjylland, Nicolai Wammen, dav. borgmester, Aarhus Kommune og Anders G. Christensen, dav. borgmester, Favrskov Kommune og fhv. formand for Kommunekontaktrådet i Midtjylland. Kattegatkomitéens formål er, at: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om et nyt sammenhængende Danmark.

Påvirke folketinget til at igangsætte en tilbundsgående analyse/undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse.

Arbejde for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse. Kilde: Kattegatforbindelsen arrow-down