Vil have færre operationer på privathospitaler: - Regionen har ikke oceaner af penge

- Det er klart, at jeg helst vil have en styrket region, og alt kapacitet var i Region Midtjylland. Det havde jeg naturligvis set som hospitalsudvalgsformand. Men jeg har også et ansvar over for vores patienter. Og der er nogle patienter, der venter, og dem kan vi gøre noget ved, og det gør vi via det private, siger hun.



Kommer til at ændre kurs

Selvom det kan have flere potentielle konsekvenser at bruge privathospitaler for meget, så mener Purnima Erichsen ikke, at man helt skal stoppe samarbejdet.

- Jeg tror ikke, at man skal være bange for at arbejde med det private. Jeg er mest interesseret i at styrke vores eget, men ser det private som et supplement, siger hun.