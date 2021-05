Ventetiden til coronatest falder

Dennis Abildgaard påpeger dog, at man over hele regionen arbejder på at få ventetiderne ned. Problemet er bare, at man ikke kan styre, hvornår folk lader sig teste.



- Vi har at gøre med test uden tidsbestilling, så vi kan ikke styre, hvornår folk kommer ind, og hvor meget kø, der opstår.

- Men vi har haft fokus på at have et net af teststeder hen over regionen. Og vi holder løbende øje med efterspørgslen og mander op løbende, og vi stopper ikke med at rekruttere medarbejdere, for vores mål er at have så lidt ventetid som muligt, så det er nemt at blive testet, siger regionsdirektøren.