Væn dig til køerne: Samfundet genåbner, men testkapaciteten er den samme

Flere kvikteststeder især i de større, østjyske byer har oplevet tilbagevendende lange køer, men denne uges øgede genåbning har ikke umiddelbart fået Region Midtjylland til at ændre eller opgradere kviktestindsatsen, som aftales i samarbejde med testudbyderen Falck.

- Vi kan hurtigt mande op, men det er vigtigt at huske på, at de elever, der nu kommer tilbage i skole, allerede bliver testet på deres skoler. Genåbningen af skolerne påvirker altså ikke direkte den overordnede testkapacitet, siger lægefaglig direktør ved Præhospitalet Per Sabro Nielsen, der er ansvarlig for testindsatsen i Region Midtjylland.