Første sag afgjort: Ung patients selvmord kunne være undgået

- Vi vurderer, at hans selvmord med overvejende sandsynlighed kunne have været forhindret, hvis behandlingen i Regionspsykiatrien Randers havde levet op til erfaren specialiststandard, lyder det fra Patienterstatningen i et svar til TV2 Østjylland.

Der er tale om en sag, hvor de efterladte havde søgt erstatning, inden regionen havde sendt deres pressemeddelelse ud i midten af september, hvor de oplyste, at 1500 patienter skulle have undersøgt deres forløb for fejl. Patienterstatningen forholder sig ikke til, hvilken læge der er tale om i den konkrete sag.

Siden blev flere enslydende advarsler sendt - men først i januar 2024 fik det konsekvenser, da Region Midtjylland modtog en whistleblowerhenvendelse. Den ledende overlæge Kristian Sloth blev hjemsendt, og der blev fundet alvorlige fejl i en række patientforløb. Siden er hele afdelingsledelsen og den ledende oversygeplejerske også stoppet.

Skulle have reageret

I september kunne mediet Frihedsbrevet som de første fortælle, at lægefejl i en række sager, var knyttet til blandt andet selvmord og drabsforsøg. Efterfølgende meldte Region Midtjylland ud, at 1500 patienter, der var blevet behandlet af overlægen, skulle undersøges. Og foreløbigt er der fundet fejl i 56 procent af de undersøgte patientforløb. Ifølge Region Midtjylland, er det forventningen, at dette mønster fortsætter i resten af gennemgangen.

Flere politikere og fagfolk har undret sig over, at der skulle gå så mange år, før de talrige henvendelser og faglige bekymringer blev undersøgt til bunds. Også Arbejdstilsynet besøgte sengeafsnittet flere gange og gav påbud samt strakspåbud. Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura ved Aalborg Universitet mener, at alarmklokkerne skulle have ringet, når der på fem år blev sendt bekymringshenvendelser med samme tematik fra lægefaglige kolleger.