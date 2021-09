Turistattraktioner er tilbage på sporet: - Fremtiden ser lys ud

- Det var ikke det, jeg havde forventet. Vi havde havde håbet på 600.000 gæster, når vi tænkte på ting som coronapas og mundbind. Så at vi ender på et besøgstal, der formentlig er højere end 2019, er vi meget glade for, siger Henrik Nielsen, direktør for Djurs Sommerland.



Han fortæller også, at de har fået nogle erfaringer, der gør dem bedre rustet, hvis der skulle opstå lignende situationer igen i fremtiden.

Skal stadig hente underskud

Hos Randers Regnskov har de også haft masser af besøgende i 2021. Det er dog ikke nok til at gøre op for det tab, de oplevede i 2020. På trods af hjælpepakker har nedlukningerne betydet, at de har et underskud på 8-10 millioner kroner.