Travlt på alarmcentralen: Borgere ringer 112 for at få beroligelse og kram

Når telefonen kimer hos alarmcentralen, er det med jævne mellem borgere, der har ringet 1-1-2, selvom de ikke er akut syge og nødvendigvis skal bruge en ambulance.

Dem, der ringer, kan kæmpe med eksempelvis mentale problemer og vil gerne beroliges.

Det er der bare ikke altid ressourcer til. Så disse sårbare borgere vil regionen nu finde nye måder at hjælpe på.

- Hvor vi andre ville vælge at ringe til børn, forældre, venner eller hjemmesygeplejen, så har de borgere, vi taler om, ingen steder at ringe ind, konstaterer Susanne Buch (SF), der er formand for Region Midtjyllands udvalg for nære sundhedstilbud.

Hun understreger, at det er en udfordring, regionen deler med eksempelvis kommuner og væresteder.

Ringer for at få kram

Region Midtjyllands tal viser også, at det i flere tilfælde er de samme borgere, der ringer igen og igen.

Over en periode på fire måneder stod 413 borgere således for 1803 opkald til 1-1-2. Region Midtjylland vurderer, at mere end to ud af tre af disse opkald ikke var relevante for alarmcentralen, viser et notat fra regionen.

- Nogle ringede, når de kæmpede mentalt. Andre ringede, når de havde brug for beroligelse eller et kram, og nogle ringede, når andre hjælpelinjer (f.eks. Livslinjen) ikke var tilgængelige, står der i notatet.

Region Midtjylland skriver videre, at der ofte ikke var overensstemmelse med Præhospitalets tilgængelige ressourcer og det, der blev ringet ind om.