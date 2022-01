Travl nytårsnat: Stor stigning i ambulancekørsler

Bare én øjenskade og fem håndskader.

Det er, hvad fyrværkeri skabte af skader, og som Region Midtjyllands skadestuer og hospitaler måtte tage sig af nytårsnat.

Men alligevel melder Præhospitalet, der står for blandt andet ambulancekørsler i Region Midtjylland, at der var markant flere udrykninger end et år tidligere.

- Vi havde 161 udrykninger i år mod 131 sidste år - det er en stigning på 23 procent. Vi har også set en endnu større stigning i 112-opkald, så vi er blevet brugt i nat. Ingen tvivl om det, siger Henning Voss, direktør for Præhospitalet i Region Midtjylland.