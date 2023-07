Tove og Henrik venter på hjælp - nu åbnes der for ny løsning

Patienter, der har ret til hurtig henvisning til et privathospital, bør ikke vente i ugevis. Det erkender næstformanden for Hospitalsudvalget i dag.

Annette Roed (Soc.dem.), der er næstformand i hospitalsudvalget i Region Midtjylland, fortæller, at systemet i sin tid blev indført for at nedbringe ventetiden efter corona og sygeplejerskestrejke.

- Jeg er træt af det hele. Havde jeg ikke været på de piller, som jeg er nu, havde jeg ikke været til andet end at rykke ud bagved og sætte en kugle for panden. For jeg kan ingenting, siger Henrik Andreasen.

- Der er alt for lang ventetid til at komme igennem. Det kan ikke passe. Det er et frygteligt mareridt for mig. Min verden er jo gået i stå, siger hun.

Annette Roed anerkender, at Henrik Andreasen og Tove Jensens historier er udtryk for, at systemet ikke fungerer efter hensigten.

- Det fungerer ikke, så det skal vi have kigget nærmere efter, siger næstformanden.

Ser du for dig, at man nedlægger systemet og tænker det helt om igen?

- Det kan godt være. Jeg er helt åben for nye løsninger, og det er jeg helt sikker på, at mine kollegaer også er.

Skal tages op

Purnima Erichsen (K), der er formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, fortæller, at emnet skal tages op på det næste hospitalsudvalgsmøde.

- Vi kan altid blive bedre, og det er det, vi tilstræber inden for lovens rammer. Nu kommer der et nyt budgetforlig, og det er meget muligt, at vi skal have tænkt det her ind, siger Purnima Erichsen.

Der er allerede bevilliget ekstra ressourcer til Patientkontoret i 2022 og 2023. Det har dog ikke været nok til at løse ventetidsproblemet.