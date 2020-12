Tenna er en af over 1200, der har meldt sig til at vaccinere: - Nu skal vi videre

Det er i skrivende stund et døgns tid siden, at Region Midtjylland begyndte at søge sundhedspersoner, der kan hjælpe med at give folk et stik i armen, når engang vaccinen mod COVID-19 lander her i regionen. Allerede nu er der registreret 1210 tilmeldinger.

En af dem, der kun skulle bruge ganske kort tid på at overveje, om hun ville træde til, er 46-årige Tenna Miesen fra Tranbjerg. Hun er tidligere SOSU-assistent, og arbejder nu som på 12. år som vagtassistent hos vagtselskabet G4S.

- Jeg tænkte, det skal jeg da. Og så kontaktede jeg min leder for at høre, om det var okay, også i forhold til smitte, men det, syntes han, var helt fint, siger Tenna Miesen til TV2 ØSTJYLLAND.