Sygeplejersker: Regionsformands løfte om mere i løn er svært at tro på

Formand: Flere penge næste gang

Anders Kühnau var chefforhandler på regionernes vegne i de lønforhandlinger, der til sidst strandede, men allerede nu lover han at se på en permanent lønstigning ved de næstkommende overenskomstforhandlinger.

- Når vi skal forhandle næste gang, er vi villige til at give et kontant løft til de medarbejdergrupper, vi har svært ved at rekruttere, herunder sygeplejerskerne, lyder det mandag fra Anders Kühnau.

Mødes med skepsis

Den melding bliver dog mødt med skepsis hos sygeplejerskerne.

- Jeg mangler stadig at høre Anders Kühnau adressere en langsigtet løsning med konkrete lønstigninger til sygeplejersker og ikke bare en omfordeling på overenskomstforhandlingens bord, siger Anja Laursen, kredsformand i Dansk Sygeplejerråd, der også er skeptisk over for regionsrådsformandens melding mandag om, at han er klar til at se nærmere å ligeløn, så faggrupperne kan nærme sig hinanden.