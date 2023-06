Sygehus vil søge hjælp fra udlandet efter to kirurgers opsigelser

På Aarhus Universitetshospital (AUH) arbejder man på at udfylde de huller, som vil blive efterladt, når to betydningsfulde kirurger forlader hospitalets mave- og tarmkirurgisk afdeling.

Det fortæller Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på AUH.

- Vi har brug for et samarbejde med andre speciallæger i huset, men også uden for huset, siger han torsdag.

Hjælp fra udenlandske kiruger

AUH's plan er at foretage så mange operationer som muligt selv. Hvis der er operationer, som hospitalet ikke selv kan udføre, vil de søge hjælp fra udenlandske kirurger.

Patienter kan også blive tilbudt behandlinger i Norden eller i England, siger Michael Braüner Schmidt.

Onsdag skrev blandt andet DR og Jyllands-Posten, at to af afdelingens kirurger, Mette Møller og Jonas Funder, har opsagt deres stillinger.