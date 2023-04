Sygeforsikring dropper tilskud til vægttabsmedicin

Sygeforsikringen Danmark vil fra den 1. januar 2024 ikke længere generelt give tilskud til vægttabsmedicin.

Det oplyser sygeforsikringen i en pressemeddelelse.

Kun hvis et medlem via lægen har fået bevilget enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen, kan der opnås tilskud fra sygeforsikringen.

Baggrunden er en markant stigning i tilskud til vægttabsmidler. Blandt andet det populære Wegovy, som på kort tid er blevet det førende middel til vægttab i Danmark. Det har eksempelvis Heidi Donvild fra Lystrup brugt, og hun fortalte for nylig til TV2 Østjylland, at det kan komme til at koste hende 1.000 kroner om måneden, hvis tilskuddet forsvinder.

- Stigningen i tilskud til vægttabsmedicin har siden årsskiftet desværre været i et sådant omfang, at Sygeforsikringen Danmark har været nødt til at se nærmere på, hvordan vi som forening bedst muligt sikrer vores medlemmer bredt set, siger administrerende direktør Allan Luplau om baggrunden for beslutningen.