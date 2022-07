Svindlere på spil: Forsøger at oprette spilkonti med bioanalytikeres CPR-numre

Et indtil videre ukendt antal danske bioanalytikere har fået misbrugt deres CPR-numre til at forsøge at oprette spilkonti hos bettingtjenesten bet365.

Det bekræfter fagforeningen dbio, eller Danske Bioanalytikere, som op til weekenden sendte et brev til deres medlemmer med orientering om svindelforsøget.

- Flere bioanalytikere har oplevet at deres CPR-nummer er blevet forsøgt misbrugt til at oprette spilkonti ved BET365. Vi ved ikke om lignende er gældende for andre faggrupper, men vi tager naturligvis henvendelserne dybt seriøst, og vi gør alt hvad vi kan for at komme til bunds i sagen, står der i brevet, som er underskrevet af bioanalytikernes formand Martina Jürs, der ifølge TV2 ØSTJYLLANDS oplysninger også selv har været udsat for svindelforsøget.

Lea opdagede svindel

Indtil videre tyder intet på, at svindlerne har haft held til faktisk at spille for andres penge, men CPR-numrene har de til gengæld nu.