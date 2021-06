Strejke udsætter operationer: Ventelisten kan strække sig langt ind i 2022

Ole Thomsen vurderer, at hvis det kommer til at stå på i mange uger, så kommer ventelisten til at strække sig langt ind i 2022, fordi der i forvejen er patienter på venteliste efter covid-19. Meget vil blive udsat med stor gene for borgerne, siger han.

- Det er alvorligt, men det rammer heldigvis kun patienter, der fejler noget, der kan udsættes. Der er ikke noget livstruende, der er ikke noget akut, og der er ikke noget kræft, der bliver ramt, siger han.

Kan påvirke samarbejdet på hospitalerne

Koncerndirektøren mener, at uenigheden kan påvirke samarbejdet lokalt på hospitalerne.



- Vi er jo fuldstændig afhængige af sygeplejerskerne på hospitalerne, og det er rigtig, rigtig ærgerligt, at de har stemt nej til mæglingsforslaget, siger han.