Stor millionregning til Region Midtjylland

Brug af tv og radio på en række hospitaler drevet af Region Midtjylland fører nu til en ekstra regning.

Vestre Landsret har fredag dømt regionen til at betale ti millioner kroner til rettighedshaverne, som er repræsenteret af Copydan Verdens TV.

Det oplyser retten i en pressemeddelelse. Beløbet gælder for perioden 2019 til 2022.

- Vi er glade for, at der nu er skabt klarhed om, at hospitalernes brug af tv og radio forudsætter en aftale, siger Michael Horn, juridisk chef i Copydan, i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

- Samtidig ser vi fremad og håber på et godt samarbejde med Region Midtjylland og de øvrige regioner, så patienter, pårørende og hospitalsansatte også fremover kan få glæde af at have tv'et tændt.

Michael Horn forventer ikke yderligere sager mod andre regioner, lyder det.

Når der vises tv i venterum, på sengestuer og i personalerum på hospitalerne, kan tusinder af patienter, besøgende og ansatte se med.

Dermed er der tale om en overføring til almenheden, mener landsretten, der i det væsentlige har givet rettighedshaverne medhold.

- Der skal betales for brugen heraf til rettighedshaverne, uanset om der er tale om public service-kanaler eller kommercielle kanaler, skriver landsretten om sin afgørelse.

Under sagen har Region Midtjylland sagt, at der ikke var tale om at gøre billeder og lyd fra tv og radio tilgængelig for almenheden. Derfor mente regionen ikke, at den skulle betale vederlag til rettighedshaverne.

Copydan mente derimod, at brug af blandt andet tv på hospitalerne udgjorde overføring til almenheden, da mange patienter, besøgende og ansatte dermed fik adgang til eksempelvis at se fjernsyn via hospitalernes egne netværk.

Copydan havde forlangt 14 millioner kroner.