Stor jobmesse: Vil hjælpe arbejdsløse podere videre

Alle virksomheder på messen er blevet screenet af Falck for at sikre, at de rent faktisk har ledige stillinger.

Men det er ikke kun virksomheder, der er til stede på testudbydernes jobmesser.

Falck har lavet et samarbejde med Sosu-skolerne, hvor man forsøger at matche de podere, der har fået en interesse for det sundhedsfaglige, med en uddannelse som eksempelvis sosu-assistent eller -hjælper.